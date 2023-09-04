Интересное 04 сентября 2023, 17:41 Россиянам посоветовали не покупать готовые букеты, так как они могут быстро завять

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Цветы — очень приятный подарок. Однако быстрое увядание может омрачить приятное впечатление от презента. Общественная Служба Новостей рассказала, как сохранить свежесть цветов на продолжительный срок.

Перед покупкой цветов стоит обратить внимание на дату привоза и состояние растений. Важно осмотреть стебель, листья и бутоны. Они должны быть крепкими и упругими.

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Также лучше отказаться от покупки готовых букетов, так как продавцы могут прятать в них не самые свежие цветы.

После покупки снимите с цветов упадку, обрежьте стебель под углом и удалите сломанные листочки и подвявшие лепестки.