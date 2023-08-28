Интересное 28 августа 2023, 16:02 Россиянам посоветовали не брать в руки мобильный телефон сразу после пробуждения

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Некоторые утренние привычки могут негативно сказаться на всем последующем дне. Сайт Woman.ru рассказал, от чего лучше отказаться сразу после пробуждения.

Одна из главных привычек, которая может испортить утро — перенос будильника на 10-15 минут. По словам психологов, вставать стоит с первым сигналом. В противном случае цикл сна и отдыха может сбиться.

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Также после пробуждения не стоит брать в руки телефон или сразу включать телевизор. Такая привычка может сильно испортить самочувствие, добавило utro.ru.

Начинать утро стоит со стакана воды, пробежки, душа или чашки кофе с чтением газеты. Необходимо относиться к этим процессам с позитивом, чтобы настроить себя на положительный лад.