28 августа 2023, 16:02
Россиянам посоветовали не брать в руки мобильный телефон сразу после пробуждения
Некоторые утренние привычки могут негативно сказаться на всем последующем дне. Сайт Woman.ru рассказал, от чего лучше отказаться сразу после пробуждения.
Одна из главных привычек, которая может испортить утро — перенос будильника на 10-15 минут. По словам психологов, вставать стоит с первым сигналом. В противном случае цикл сна и отдыха может сбиться.
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Также после пробуждения не стоит брать в руки телефон или сразу включать телевизор. Такая привычка может сильно испортить самочувствие, добавило utro.ru.
Начинать утро стоит со стакана воды, пробежки, душа или чашки кофе с чтением газеты. Необходимо относиться к этим процессам с позитивом, чтобы настроить себя на положительный лад.
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