Интересное 15 августа 2023, 13:33 Россиянам посоветовали использовать процедуру Vaser Lipo для похудения Vaser-липосакция помогает скорректировать фигуру, а также сделать кожу подтянутой

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Чтобы подготовиться к поездке на морю и привести тело в порядок, можно использовать процедуру Vaser Lipo. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на данные Центра косметологии и пластической хирургии им. С. В. Нудельмана.

Во время данной процедуры жировую ткань обрабатывают ультразвуком. Она превращается в эмульсию, которую удаляют из проблемных зон через микропроколы.

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«Важно отметить, что при этой технологии врач может работать как в глубоких, так и в поверхностных жировых слоях», — отметили в клинике.

Vaser-липосакция помогает скорректировать фигуру, а также сделать кожу подтянутой и упругой. Также подобный метод менее травматичен, так как не повреждаются сосуды и нервы.