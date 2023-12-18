18 декабря 2023, 14:04
Россиянам посоветовали использовать перекись водорода для избавления от плесени в доме
Глава Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин в беседе с изданием NEWS.ru посоветовал россиянам использовать перекись водорода для избавления от плесени в доме. По его словам, это средство одновременно бюджетное и безопасное.
Также для борьбы с плесенью можно использовать эфирные масла. Для этой цели подойдут масло чайного дерева, розмарина и лаванды.
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«Одно из лучших, безопасных и бюджетных средств — перекись водорода. Второе — эфирные масла. Причем они хороши и в качестве профилактики, и в качестве борьбы с плесенью», — сказал эксперт.
Плесень устраняют такие компоненты как белый уксус, лимонная кислота, пищевая сода, нашатырный спирт, раствор йода, добавил Чаплин.
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