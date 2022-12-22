Интересное 22 декабря 2022, 23:59 Россиянам посоветовали хранить ель в холоде Журналист Шматков посоветовал хранить ель в холоде, чтобы она дольше оставалась свежей

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Чтобы сохранить живую ель надолго, важно хранить ее в холоде. Такой информацией поделился главный редактор журнала «Устойчивое лесопользование» Николай Шматков. Об этом сообщило радио Sputnik.

Специалист пояснил, что елку домой стоит приносить не раньше, чем за неделю до праздников. Кроме того, не стоит сразу заносить дерево в тепло. Поначалу лучше разместить его на балконе или в снегу на даче, написал RT.

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«Есть советский метод, чтобы елка продержалась дольше. В воду, в которой она стоит, можно добавить несколько таблеток аспирина», — рассказал Шматков.

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