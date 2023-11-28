Интересное 28 ноября 2023, 17:03 Россиянам порекомендовали составить план на декабрь, чтобы успеть завершить важные дела к Новому году

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Грамотное планирование перед Новым годом поможет правильно распределить дела с учетом отдыха и времени на себя и работу. Издание РИАМО порекомендовало составить план на декабрь вплоть до наступления Нового года.

Сперва можно записать все необходимые дела, а затем расставить их по порядку по мере значимости. План должен быть готов как на месяц в целом, так и на каждый день. При этом важно не нагружать себя и ставить рутинные дела на утро.

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Все, что касается подготовки к Новому году, можно распределить между членами семьи. Например, вызов клининга поручить мужу, а украшение дома — детям. Всевозможные сервисы доставки помогут здорово сэкономить силы, время и семейный бюджет.