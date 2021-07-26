Россиянам объяснили различия органической и зеленой еды

Глава Роскачества Максим Протасов рассказал, чем органическая еда отличается от зеленой. Ведь большинство людей не понимают, какие характеристики указывают на это, и как не ошибиться с выбором продукта. Об этом написала «Российская газета».

По словам эксперта, главное отличие органики от зеленых продуктов состоит в том, что в первой не должны присутствовать никакие химические элементы. В то время как в «зеленой» продукции они могут быть, но, не превышая установленных норм. Упаковка должна перерабатываться, а, например, в удобрении недопустимо содержание тяжелых металлов, сообщило ИА Nation News.