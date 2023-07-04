Интересное 04 июля 2023, 23:48 Россиянам объяснили причины конфликтов из-за кондиционеров в офисах Психолог Девятка заявила, что не стоит бояться конфликтов из-за кондиционеров в офисах

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Порой некоторые коллеги начинают спорить из-за работы кондиционера в офисе. Однако часто причина подобных споров кроется в ином. Таким мнением поделилась гештальт-терапевт Анна Девятка, сообщила радиостанция «Говорит Москва».

«Борьба за пульт от кондиционера — это попытка доминировать, способ конкуренции людей друг с другом. Это скрытый конфликт, не нужно бояться в нем находиться», — отметила специалист.

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Она заявила, что важно попробовать выяснить отношения во время такого конфликта. По словам терапевта, это достойный способ разрядить обстановку в коллективе.