Россиянам объяснили опасность пиротехники для животных

Член Общественной палаты Московской области, заслуженный спасатель России Сергей Щетинин в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» рассказал, как стоит обращаться с пиротехникой. Он посоветовал не использовать взрывчатые вещества рядом с животными.

Эксперт подчеркнул, что покупать новогоднее развлечение стоит лишь в специализированных магазинах, которые обладают лицензией.

«Для того чтобы использовать пиротехнические средства, в Москве и Подмосковье выделены специальные площадки для запуска фейерверков и так далее. Ну, а бенгальские огни, всевозможные огни яркие внутри помещения можно, но вдалеке от горючих предметов, то есть елка и так далее», — отметил эксперт.

Он рассказал, что домашние животные могут принять петарды за игрушки и начать их грызть, что может быть крайне опасно для здоровья питомца.

Также, по его словам, не стоит направлять пиротехнику в сторону людей. Нужно отойти на 20-30 метров от ближайшего здания, это поможет избежать возгорания.