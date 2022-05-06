Россиянам объяснили, как выглядит клубника с высоким содержанием нитратов

Агроном Владимир Викулов рассказал, что клубника, которую продают магазины в начале мая, может содержать высокую долю нитратов. Каким образом человек может выявить наличие химикатов в плодах самостоятельно, сообщила радиостанция Sputnik.

«Сейчас к нам поступает продукция, которая выращена в основном в защищенном грунте вне оптимальных условий — может быть, с недостатком света, тепла или с избытком азотных удобрений. Это может способствовать накоплению нитратов. Косвенным признаком (наличия нитратов, — ред.) может служить недостаточно характерный цвет, бледная окраска, неестественно крупные плоды, отсутствие аромата», — сказал специалист.

Викулов посоветовал гражданам дождаться той клубники, которая начнет поступать в продажу из Краснодара, поскольку в ней нитратов не содержится.

«Думаю, уже в ближайшее время начнет поступать продукция из открытого грунта, уже начинает поступать продукция из Краснодара. Грунтовые ягоды безопасны, они имеют совершенно другой внешний вид: яркие, насыщенные, с характерным ароматом», — резюмировал агроном.