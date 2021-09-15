Россиянам объяснили, как обезопасить себя при встрече с медведем

Каждый год в России от встречи с медведями погибает от десяти до 15 человек. Главный редактор сайта «Охотники.ру» Александр Лисицын в беседе с «Радио 1» рассказал, как обезопасить себя во время неприятной встречи с хищником в лесу.

«При встрече зверя в лесу нужно прежде всего обозначить себя громким криком, пением, курением сигарет, не хочу пропагандировать это, но запах дыма или сигареты может отпугнуть зверя», — сказал эксперт.

Лисицын подчеркнул также, что если вы увидели во время прогулки медвежат, к ним ни в коем случае нельзя приближаться. Это может спровоцировать агрессию у мамы зверят. При этом эксперт отметил, что сытые медведи вряд ли сами пойдут на контакт с людьми. По его словам, чаще всего к людям выходят молодые и дурные звери. Также при встрече с хищником не нужно пытаться убежать от него, передала «Федерал-Пресс».

«Медведь зачастую не помнит, что он хищник, а если вы от него побежите, он об этом вспомнит. Если вы дома, а к вам во двор вломился медведь, нужно закрыть двери и вызвать МЧС», — объяснил эксперт.