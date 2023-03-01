Интересное 01 марта 2023, 01:33 Россиянам назвали самые везучие имена Игорная зона в Сочи назвала людей с именами Александр и Елена самыми везучими Unsplash

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Для того, чтобы победить в казино, важны не только навыки, но и имя. Об этом сообщили сайту kp.ru в пресс-службе игорной зоны в Сочи. Там провели анализ базы данных гостей, которые чаще всего выигрывали в местном казино.

«Чаще всего фортуна благосклонна к гостям с именами Александр и Елена», — рассказали в пресс-службе игорной зоны.

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Количественный показатель побед стал главным критерием для составления перечня самых удачливых мужских и женских имен, а также возраста победителей. Чаще всего сорвать куш среди мужчин удается Александрам, Сергея, Андреям. А среди женщин победительницами становятся Елены, Натальи и Светланы.

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Также был сгенерирован портрет среднестатистического победителя — это мужчина с именем Александр в возрасте 38 лет. Портрет создала нейросеть. Для генерации использовали свыше 100 реальных фотографий победителей.

Возраст победителей рейтинга, как отметили в пресс-службе игорной зоны, примерно одинаковый: от 38 лет до 41 года.

Многие люди в вопросах удачи обращаются к астрологии. Шаман, экстрасенс, медиум, ясновидящая Елена Батыр и астролог ООО «Астроконсалт» Элеонора Гинзбург рассказали «360», чего ждать разным знакам зодиака от 2023-го года.