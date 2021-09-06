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    06 сентября 2021, 14:58

    Россиянам назвали самые несчастливые женские имена

    Арина Бобкова

    Именологи советуют обращать большое внимание на выбор имени для дочерей. Некоторые имена могут принести страдания их обладательницам. Об этом сообщило РИА ФАН.

    Россиянам назвали самые несчастливые женские имена

    К примеру, имя Александра обладает ярко выраженной мужской энергетикой. Девушки с таким именем будут забывать о своих проблемах и тратить все свое время на помощь другим. При этом вряд ли они дождутся достойной благодарности за свою помощь.

    Девушки по имени Надежда могут обладать гордым и властным характером. Успех вряд ли покажется им счастьем, потому что они будут постоянно вспоминать, с каким трудом им все досталось.

    Девушки по имени Вера могут столкнуться с большим количеством неудач и несчастий. При этом обвинять они будут всех окружающих. Несмотря на стойкость характера, в какой-то момент Вера может потерять интерес к жизни.

    Ирины будут обладать упрямым характером. С такой девушкой крайне сложно договориться. Женщина с таким именем с трудом сможет найти с кем-то общий язык, поэтому вынуждена будет оставаться одинокой. Скорее всего Ирина останется старой девой, либо же найдет супруга довольно поздно.

    Девушка с именем Людмила также обречена на долгие поиски спутника жизни. Такой девушке довольно трудно угодить из-за высоких запросов и своенравного характера. При этом сама девушка будет считать себя глубоко несчастной в душе, из-за чего погрузится в карьеру.