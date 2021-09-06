Россиянам назвали самые несчастливые женские имена

Именологи советуют обращать большое внимание на выбор имени для дочерей. Некоторые имена могут принести страдания их обладательницам. Об этом сообщило РИА ФАН.

К примеру, имя Александра обладает ярко выраженной мужской энергетикой. Девушки с таким именем будут забывать о своих проблемах и тратить все свое время на помощь другим. При этом вряд ли они дождутся достойной благодарности за свою помощь.

Девушки по имени Надежда могут обладать гордым и властным характером. Успех вряд ли покажется им счастьем, потому что они будут постоянно вспоминать, с каким трудом им все досталось.

Девушки по имени Вера могут столкнуться с большим количеством неудач и несчастий. При этом обвинять они будут всех окружающих. Несмотря на стойкость характера, в какой-то момент Вера может потерять интерес к жизни.

Ирины будут обладать упрямым характером. С такой девушкой крайне сложно договориться. Женщина с таким именем с трудом сможет найти с кем-то общий язык, поэтому вынуждена будет оставаться одинокой. Скорее всего Ирина останется старой девой, либо же найдет супруга довольно поздно.

Девушка с именем Людмила также обречена на долгие поиски спутника жизни. Такой девушке довольно трудно угодить из-за высоких запросов и своенравного характера. При этом сама девушка будет считать себя глубоко несчастной в душе, из-за чего погрузится в карьеру.