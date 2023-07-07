Интересное 07 июля 2023, 18:40 Россиянам назвали ключевые признаки зилленниалов Нейросеть дала характеристику поколению людей, родившихся на стыке тысячелетий РИА «Новости»

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Пользователи социальных сетей стали обсуждать так называемых зилленниалов, то есть людей, родившихся в конце 1990-х и начале 2000-х годов. «360» спросил у нейросети, что означает этот термин.

«Это настоящие цифровые гуру, мастера мультизадачности. Зилленниалы могут слушать подкаст, параллельно просматривать новости в социальных сетях и одновременно общаться в нескольких чатах. Если увидите кого-то с такими навыками, то знайте: пред вами зилленниал», — отметила нейросеть.

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Кроме того, зилленниалы способны сочетать в одежде современные тренды с элементами стиля 1990-х и 2000-х годов.

«Зилленниалы весьма активны, могут высказываться на темы политики, экологии и социальной справедливости. Эти люди, как правило, открыты: интересуются культурами и языками других стран, слушают зарубежную музыку», — добавила нейросеть.

Ранее нейросеть рассказала, как избавиться от трудоголизма.