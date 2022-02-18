Россиянам назвали 7 полезных дыхательных упражнений, которые помогут восстановиться после ковида

Главный внештатный детский специалист по медицинской реабилитации Минздрава РФ, директор Научно-практического центра детской психоневрологии Департамента здравоохранения города Москвы Татьяна Батышева рассказывала, что одним из эффективных методов реабилитации после ковида являются упражнения из хатха-йоги и дыхательная гимнастика по Стрельниковой, написал сайт kp.ru.

Эти техники, по ее словам, помогают быстро восстанавливаться после перенесенной инфекции не только детям, но и взрослым. Делая комплекс каждый день, можно повысить работоспособность, снять стресс, повысить иммунитет.

Основная суть упражнений заключается в резком шумном вдохе, при этом выдох должен быть практически незаметным. Каждое упражнение необходимо проделывать минимум три раза, а затем повторить комплекс.

Первое упражнение называется «Ладошки». Во время его выполнения необходимо встать прямо, поднять ладони до уровня лица, а локти опустить. Затем стоит шумно, активно, но коротко вздохнуть и одновременно сжать кулаки. Выдохнуть — плавно свободно, всем телом, разжав кулаки.

Второй упражнение — «Погончики». Во время него человеку также необходимо встать прямо, смотреть перед собой, сжать кулаки, прижав их к поясу. В момент глубокого шумного вдоха с силой выбросить кулаки вниз, разжать их и растопырить пальцы. На выдохе вернуться в исходное положение.

По третьему упражнению «Повороты головы» нужно встать прямо, опустить руки, повернуть голову вправо и сделать короткий шумный вдох. Затем без остановки повернуть голову влево и снова коротко вдохнуть. Выдох должен получится легким и пассивным.

В четвертом упражнении «Насос» также нужно принять положение стоя, слегка наклониться вперед, согнув плечи и округлив спину, коротко вздохнуть. Затем плавно выдохнуть и выпрямиться.

В упражнении «Кошка» предлагается встать прямо, держа кисти рук на уровне пояса, а локти немного согнутыми. Затем стоит делать легкие, неглубокие, пружинистые приседания со скручиваниями влево и вправо. При повороте резко вздохнуть и выбросить руки в сторону. На выдохе выпрямиться.

Шестое упражнение называется «Обними плечи». Здесь также нужно встать прямо, согнуть руки в локтях на уровне плеч, кистями друг к другу. Коротко шумно вздохнуть и обнять себя за плечи, на плавном выдохе вернуться в исходное положение.

В заключительном упражнении «Большой маятник» на коротком шумном вдохе необходимо наклониться к коленям. При подъеме коротко выдохнуть и тут же шумно вздохнуть, чуть прогнувшись назад и обнимая себя за плечи. При возвращении в исходное положение спокойно выдохнуть.