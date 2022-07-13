Россиянам напомнили о предстоящем Суперлунии

Полнолуние в этом году наступит вечером 13 июля. За несколько часов до этого Луна будет находиться в самой близкой к Земле точке, это явление астрономы называют Суперлунием, сообщил Московский планетарий.

«В этот день произойдет совпадение двух важных астрономических моментов, связанных с Луной: это перигей и полнолуние», — уточнили там.

В 12:09 московского времени расстояние от Земли до Луны составит всего 357 тысяч километров. Всю ночь Суперлуна будет сиять в созвездии Стрельца.

В ясную погоду чуть левее от Луны россияне смогут увидеть Сатурн и Юпитер. А над спутником нашей планеты окажутся видны звезды Летнего треугольника.

Ранее астролог Татьяна Лукашевич заявила, что с Суперлунием становится известно все скрытое. В это время лучше быть осторожным и не идти на поводу у эмоций. Следует отложить важные дела на более благоприятный период.