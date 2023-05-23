Интересное 23 мая 2023, 12:59 Россиянам дали советы по выбору жилья на вторичном рынке Риелтор Богачева посоветовала проверять качество ремонта перед покупкой вторичного жилья

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В последнее время спрос на вторичное жилье в России значительно вырос. Риелтор и агент по недвижимости Ирина Богачева рассказала, на что стоит обратить внимание во время покупки такой недвижимости. Об этом сообщил «Пятый канал» со ссылкой на эфир радио «Петербург».

Если вы планируете приобрести жилье для собственного проживания, то лучше обращать внимание на обжитые районы. Однако если в планах сдавать недвижимость, то стоит смотреть на арендный потенциал района.

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Важно проверить техническое состояние квартиры, наличие плесени и дефектов в здании. Риелтор посоветовала узнать историю жилья и информацию о прошлых владельцах, написали «Дни.ру».