Интересное 28 декабря 2022, 14:27 Россиянам дали советы по выбору ледянок Россиянам посоветовали учитывать вес одежды при выборе ледянок для детей

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Катание на ледянках является излюбленным развлечением многих детей. «Дни.ру» дали советы о том, как выбрать хорошее «транспортное средство».

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Существует несколько видов ледянок — простая, похожая на перевернутое сердечко, ледянка-корыто, карвинговая ледянка, ледянка-тарелка и мягкая ледянка. Первый вариант — самый непрочный, но при этом одним из самых дешевых. Такой вариант подойдет для детей постарше. Для маленьких ребят стоит выбрать мягкий вариант или ледянку-корыто. Они являются более прочным и защищают от травм.