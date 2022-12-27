Интересное 27 декабря 2022, 15:13 Россиянам дали советы по украшению бокалов на Новый год Эксперт Союза садоводов Воронова: можно украсить бокалы зеленью freepik

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Эксперт Союза садоводов Ольга Воронова в разговоре с РИА «Новости» рассказала, каким необычным образом можно украсить бокалы на Новый год.

По ее словам, отличным решением для украшения посуды станет зелень. Она не только освежит вид стола, но и станет хорошей закуской.

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«Надо взять семена, которые подходят для выращивания микрозелени, смешать с семенами чиа. Последние вязкие по своей структуре, и при замачивании в небольшом количестве воды получается кашица из семян», — процитировало ИА Nation News Воронову.

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Для того, чтобы поросль на бокалах появилась быстрее, можно использовать натуральные стимуляторы роста. Такие бокалы, на взгляд Вороновой, помогут задобрить символ приходящего года — Черного кролика.

Эксперт отметила, что начало года — лучшее время для планирования и закупок. В январе по хорошим ценам можно приобрести наборы для посадки и пересадки комнатных цветов, наборы для домашнего огорода и выращивания микрозелени.