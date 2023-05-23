Интересное 23 мая 2023, 13:06 Россиянам дали советы о том, как правильно сделать шумоизоляцию квартиры Россиянам посоветовали загерметизировать щели, чтобы сделать шумоизоляцию в квартире

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Во время проведения ремонта по звукоизоляции жилья стоит использовать цементный раствор или шпаклевку для того, чтобы пройтись по периметру квартиры и загерметизировать щели. Об этом сообщили «Дни.ру» со ссылкой на «Метриум».

Если же вы хотите сделать герметизацию более плотной, можно выбрать обшивку звукоизоляционными панелями ЗИПС.

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Обычно наиболее проблемными местами, через которые проходит звук, являются выключатели и розетки. Стоит демонтировать эти элементы и выполнить герметизацию минеральной ватой, а после вернуть их на место.