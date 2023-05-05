Интересное 05 мая 2023, 13:19 Россиянам дали советы, какую еду стоит взять для пикника «ФедералПресс»: на природу обычно берут свинину, курицу и рыбу для жарки на мангале

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В период майских праздников многие россияне собираются посетить на дачи, а у тех, кто не имеет загородных домов, возникает желание выбраться на природу с друзьями и устроить небольшой пикник. Издание «ФедералПресс» рассказало, какие продукты можно положить с собой в корзину.

В первую очередь, отдыхающим порекомендовали купить мясо. Это может быть как свинина, так и курица. В среднем, одному человеку достаточно порции из 400 грамм мяса. Если кто-то из компании не ест мясо животных, можно закупиться рыбой. Вкусной на мангале получается семга, форель, кета, морской окунь, тунец.

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В качестве гарнира подойдут свежие овощи и зелень. Также можно закупиться продуктами для перекуса. На природе хорошо едят орехи, печенье, соленые палочки, копченый сыр, сухарики, оливки, помидоры черри. Что же касается напитков, то каждый покупает на свой вкус. Главное, чтобы хватало бутилированной воды.