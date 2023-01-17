Интересное 17 января 2023, 14:18 Россиянам дали советы, как выжить в зимнем лесу

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Руководитель направления спасательных работ в природной среде поисково-спасательного отряда «Экстремум» Анна Голованова в разговоре с «Невскими новостями» рассказала, какие советы помогут человеку выжить в зимнем лесу.

Ранее стало известно, что с начала года в лесах под Петербургом пропали как минимум четыре человека.

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Перед тем, как отправляться в лес, следует зарядить телефон, а также сообщить знакомым, куда именно вы идете. Также не стоит посещать лес в одиночку.

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Голованова посоветовала надевать яркую одежду, чтобы спасателям в случае ЧП было проще отыскать человека.

«Правильно одеваются туристы — легкая ходовая одежда, чтобы не потеть, а с собой обязательно берут теплую куртку, чтобы надеть на себя при остановке», — добавила спасатель.