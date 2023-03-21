21 марта 2023, 15:20
Россиянам дали советы, как выжить в сибирской тайге
«ФедералПресс»: чтобы не заблудиться в лесу, достаточно обращать внимание на природу
Для того, чтобы не потеряться в сибирской тайге, достаточно обращать внимание на природу вокруг. Издание «ФедералПресс» перечислило нюансы выживания в лесу, если вы вдруг оказались в нем одни и без помощи GPS-навигаторов.
Главным ориентиром в лесу всегда служит Солнце и растения. Хорошо ориентироваться помогают мхи и лишайники. С северной стороны мох выглядит более плотным и влажным. Кора деревьев также может служить ориентиром. С южной стороны она выглядит светлее, суше и теплее. А на южной стороне обычно находится смола, выделяемая деревом.
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Подсказками в тайге могут стать грибы и ягоды. Первые обычно растут с северной стороны деревьев и пней. Дозревающие ягоды становятся более яркими и насыщенными по цвету с южной стороны.
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Природа
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