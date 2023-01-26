Интересное 26 января 2023, 11:45 Россиянам дали советы, как выбрать хорошее вино Сомелье Руденко: следует запоминать страну производства вина, которое понравилось freepik

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Винный эксперт, преподаватель школы сомелье Денис Руденко в разговоре с РИАМО рассказал россиянам, как правильно выбирать вино по вкусу. По его словам, даже за цену в 500 рублей можно найти хороший товар.

При этом сомелье подчеркнул, что вино может быть сделано очень хорошо, но не на ваш вкус.

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«Оно может лично вам не понравиться. Это связано с характеристиками самого вина как продукта очень разнопланового, которое производится в разных странах, разных сортов», — добавил Руденко.

Для того, чтобы выбрать вино по вкусу, следует запоминать страну производства. Если вам понравилось одно из вин какой-то страны, вероятнее всего, вам понравятся и другие ее вина.

Эксперт напомнил, что сейчас на полках российских магазинов контрафакта не существует благодаря побутылочной системе учета в легальной рознице. Даже если взять недорогое вино, можно быть уверенным, что оно хорошее.