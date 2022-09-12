Россиянам дали советы, как ухаживать за кожей лица в осенний период | 360°

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Россиянам дали советы, как ухаживать за кожей лица в осенний период

Врач Анчикова: осенью необходимо использовать крема с гиалуроновой кислотой

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Неблагоприятные погодные условия и отопительный сезон не лучшим образом отражаются на состоянии кожи в осенний период. О том, как ухаживать за ней, и какие средства позволяют коже выглядеть хорошо, рассказала в беседе с NEWS.ru врач-косметолог Екатерина Анчикова. 

Осенью необходимо использовать крема, содержащие гиалуроновую кислоту, экстракт алоэ для увлажнения, а также различные AHA- и BHA-кислоты, ретинол.

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“Учитывая то, что активная летняя инсоляция пагубно повлияла на физиологию клетки, что поспособствовало ее преждевременному старению и разрушению ДНК, стоит включить в список используемых средств косметические препараты, содержащие аминокислоты и пептиды”, — сообщила специалист.

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В осенний период кожа становится менее жирной, поскольку сальные железы работают не так активно. Напротив, у многих появляется сухость, поскольку начинается отопительный сезон, резюмировала медик. 

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