Россиянам дали советы, как ухаживать за кожей лица в осенний период | 360°

Интересное 12 сентября 2022, 14:47 Поделиться Telegram

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Viber Россиянам дали советы, как ухаживать за кожей лица в осенний период Врач Анчикова: осенью необходимо использовать крема с гиалуроновой кислотой unsplash.com

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Неблагоприятные погодные условия и отопительный сезон не лучшим образом отражаются на состоянии кожи в осенний период. О том, как ухаживать за ней, и какие средства позволяют коже выглядеть хорошо, рассказала в беседе с NEWS.ru врач-косметолог Екатерина Анчикова.

Осенью необходимо использовать крема, содержащие гиалуроновую кислоту, экстракт алоэ для увлажнения, а также различные AHA- и BHA-кислоты, ретинол.

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“Учитывая то, что активная летняя инсоляция пагубно повлияла на физиологию клетки, что поспособствовало ее преждевременному старению и разрушению ДНК, стоит включить в список используемых средств косметические препараты, содержащие аминокислоты и пептиды”, — сообщила специалист.

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В осенний период кожа становится менее жирной, поскольку сальные железы работают не так активно. Напротив, у многих появляется сухость, поскольку начинается отопительный сезон, резюмировала медик.

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