Интересное 19 июня 2023, 14:03 Россиянам дали советы, как снять напряжение после тяжелого трудового дня Телесный практик Кандидова: первое, что нужно сделать, это вымыть руки, лицо и стопы

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После сложного трудового дня первым делом нужно прийти домой и хорошенько вымыть руки, лицо и стопы. Об этом сайту «Страсти» рассказала телесный практик и преподаватель кундалини йоги Александра Кандидова.

По словам специалиста, именно в этих частях тела скапливается больше всего негатива и напряжения. Для того, чтобы снять физическую усталость, можно проделать упражнение. Для этого потребуется жесткий матрас.

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«Лягте на спину на пол или жесткий матрас. Голову не отрывайте от пола. Притяните колени к груди и обхватите их руками поверх или под коленями. <…> Покатывайтесь слева направо с небольшой амплитудой, словно бочонок», — добавила телесный практик.

Сперва нужно подтянуть колени ближе к груди, а затем отклонить. Уже через минуту тело почувствует себя отдохнувшим.