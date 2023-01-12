12 января 2023, 15:53
Россиянам дали советы, как отмыть руки от клея
«Царьград»: самый безопасный способ отмыть клей — подержать руки в горячей воде
Самым безопасным способом отмыть руки от клея считается мыльная горячая вода. Об этом «Царьграду» рассказали специалисты.
Они посоветовали ни в коем случае не соскабливать присохший клей чем-то шершавым, лучше всего это делать обычной губкой, написал «Петроград».
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Помимо мыльной воды, эффективным средством является жидкость для снятия лака. Достаточно взять ватный диск, накапать на него пару капель средства и протереть кожу. Также отмыть клей с рук поможет соль. Перед ее нанесением следует убедиться, что на теле нет ран или трещин.
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