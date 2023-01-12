Интересное 12 января 2023, 15:53 Россиянам дали советы, как отмыть руки от клея «Царьград»: самый безопасный способ отмыть клей — подержать руки в горячей воде

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Самым безопасным способом отмыть руки от клея считается мыльная горячая вода. Об этом «Царьграду» рассказали специалисты.

Они посоветовали ни в коем случае не соскабливать присохший клей чем-то шершавым, лучше всего это делать обычной губкой, написал «Петроград».

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Помимо мыльной воды, эффективным средством является жидкость для снятия лака. Достаточно взять ватный диск, накапать на него пару капель средства и протереть кожу. Также отмыть клей с рук поможет соль. Перед ее нанесением следует убедиться, что на теле нет ран или трещин.

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