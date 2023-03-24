24 марта 2023, 17:41
Россиян призвали поучаствовать в акции «Помочь планете»
Международная акция «Помочь планете» состоится 25 марта в 20 часов 30 минут и продлится один час. Российские экологии призвали жителей страны присоединиться к акции. Об этом сообщил «ФедералПресс».
«Даже в условиях обострившихся политических конфликтов, экологические организации призвали присоединиться к международной акции „Помочь планете“ уже завтра», — сказано в обращении российских экологических организаций.
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В ходе акции необходимо будет снизить потребление энергии, отключить свет и электрические приборы. В мероприятии примут участие Московский Кремль, Дом Правительства, московские «сталинские высотки».
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