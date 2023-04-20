20 апреля 2023, 15:56
Россиян предупредили об активности метеорного потока Лириды в ночь на 21 апреля
Ученый Железнов: поток Лириды известен тем, что может «пуляться» подобием болидов
Вспышка, замеченная над Киевом и в Белоруссии, скорее всего, была вызвана падением метеорита. Подобное явление можно будет увидеть в России в ночь на 21 апреля, сообщил RT старший научный сотрудник Института прикладной астрономии РАН, кандидат физико-математических наук Николай Железнов.
«Этот метеорный поток известен тем, что он часто может „пуляться“ подобием болидов. То есть не просто песчинка влетает в атмосферу и сгорает наподобие падающей звезды, а могут попадать и метровые тела», — отметил ученый.
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Входящие в атмосферу болиды сгорают не сразу, а оставляют след и догорают в нижних слоях атмосферы. Железнов добавил, что в ночь на 21 апреля будет «максимум активности» метеорного потока Лириды.
Космос
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