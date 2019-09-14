Россиян научили узнавать историю рода по фамилии

Историк рассказал, как можно узнать историю своего рода при помощи фамилии. Председатель Уральского отделения Археографической комиссии РАН, доктор исторических наук Алексей Мосин напомнил, что в образовании фамилии участвовали отличительные признаки людей.

«Кем были предки, чем они занимались, в какой местности жили. В иных случаях документы позволяют сделать это вплоть до эпохи Ивана Грозного», — рассказал Мосин. Его слова привела «Российская газета».

По словам ученого, на фамилию часто влияли какие-нибудь характерные признаки. Внешний вид, профессия, даже место жительства. При этом каждая фамилия имеет собственную уникальную историю. Учитывая это, можно выяснить иисторию собственного рода.

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Так, например, все крестьяне в деревне Петухово оказывались для жителей соседнего села — Петуховыми. Если жили они в Красном Яру — все поголовно станут Краснояровыми. Фамилии Мельников или Кузнецов — те вообще говорят сами за себя. К слову, по степени распространенности в России лидирует фамилия Смирнов.

Кроме того, можно расспросить своих пожилых родственников. Бабушки и дедушки могут помнить многое, о чем им кажется без необходимости рассказывать. А их воспоминания могут помочь в изучении истории собственного рода.

И, конечно, нужно порыться в архивах. Могут возникнуть сложности, если какой-нибудь предок приехал из-за границы, но при известной настойчивости и это не будет помехой.