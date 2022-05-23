Россия стала второй в Европе по дешевизне газа для жителей

Россия заняла второе место в рейтинге стран по дешевизне газа для населения. Лидером списка является Казахстан, на третьем месте обосновалась Белоруссия. Об этом сообщило РИА «Новости».

Для оценки стоимости топлива эксперты РИА «Рейтинг» провели анализ цен на газ в пересчете на рубли. Авторы материала отмечают, что доступность газа для конечного потребителя определяется не только его стоимостью, но и уровнем дохода граждан.

Исследование показало, что в Казахстане газ в пересчете на рубли стоит 4,1 рубля за кубометр. Российская стоимость составляет 6,7 рубля за кубометр. У белорусов газ на три рубля дороже, чем в РФ.

Также авторы рейтинга уточнили, что в целом в Европе стоимость газа в 2021 году выросла. Особенно это отмечается в Болгарии (более чем в два раза), Греции (95,9%) и Молдавии (84,7%).

Снизилась стоимость голубого топлива в шести странах, больше всего в Словакии (-11,8%), Чехии (-5%) и Белоруссии (-2%).

Самый дорогой газ у жителей Швеции — 137 рублей за кубометр в пересчете на рубли. Более 80 рублей платят в Дании, Нидерландах и Испании.