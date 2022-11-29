Интересное 29 ноября 2022, 19:05 Росс Браун ушел с должности спортивного директора «Формулы-1»

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Гонка «Формула-1» лишилась спортивного директора. Данную должность покинул Росс Браун. Мужчина занимал пост с 2017 года. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».

Браун принял решение уйти на пенсию. На данный момент мужчине 68 лет. Он отметил, что работой в организации должны заниматься новые люди.

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«Мы сделали большую часть работы, сейчас находимся в периоде консолидации. В 2026 году появится новая машина, но до этого еще четыре года, для меня это довольно далеко», — отметил Браун.

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