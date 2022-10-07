Роспотребнадзор заявил, что поп-ит и симпл-димпл улучшают настроение | 360°

Интересное 07 октября 2022, 15:02 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Роспотребнадзор заявил, что поп-ит и симпл-димпл улучшают настроение

Читать 360tv в

Поп-ит и симпл-димпл являются полезным для здоровья человека. Они способны в короткие сроки поднимать настроение. К такому выводу пришли сотрудники Новосибирского НИИ гигиены. Об этом сообщило ИА НСН со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

Реклама

Ученые провели исследование, в ходе которого выяснили, как антистрессовые игрушки влияют на когнитивные функции и психоэмоциональное состояние. Оказалось, что такие игрушки уменьшают уровень тревожности, а также повышают успеваемость во время обучения.

0 0 0 0 0 0