Роспотребнадзор заявил, что поп-ит и симпл-димпл улучшают настроение | 360°

Все новости

Мир

07 октября 2022, 15:38

Кандидат в президенты Австрии призвал отменить санкции против России

Криминал

07 октября 2022, 15:35

Супругов из Омской области отправят под суд за порно с несовершеннолетними

Реклама

Криминал

07 октября 2022, 15:31

Суду разрешили назначать залог как меру пресечения только на 2 месяца

Спецоперация

07 октября 2022, 15:31

Герои Z. Ефрейтор спас людей и машину с боеприпасами при обстреле

Мир

07 октября 2022, 15:25

Шольц выступил категорически против применения ядерного оружия

Общество

07 октября 2022, 15:12

Россиянам рассказали, что такое подъемное пособие для семей мобилизованных

Общество

07 октября 2022, 15:10

Нобелевская премия мира себя дискредитировала — СПЧ

Спецоперация

07 октября 2022, 15:10

«Часть рабочего процесса». Песков рассказал о дискуссиях в Кремле по поводу спецоперации

Подмосковье

07 октября 2022, 15:07

Школьники Видного проверили финансовые знания на квесте Минэкономики

Интересное

07 октября 2022, 15:02

Роспотребнадзор заявил, что поп-ит и симпл-димпл улучшают настроение

Читать 360tv в

Поп-ит и симпл-димпл являются полезным для здоровья человека. Они способны в короткие сроки поднимать настроение. К такому выводу пришли сотрудники Новосибирского НИИ гигиены. Об этом сообщило ИА НСН со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

Реклама

Ученые провели исследование, в ходе которого выяснили, как антистрессовые игрушки влияют на когнитивные функции и психоэмоциональное состояние. Оказалось, что такие игрушки уменьшают уровень тревожности, а также повышают успеваемость во время обучения.

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама