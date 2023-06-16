Интересное 16 июня 2023, 13:41 Роспотребнадзор перечислил лучше напитки в жаркую погоду Представители Роспотребнадзора посоветовали пить зеленый чай в жару

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В жаркую погоду стоит отдать предпочтение обычной воде. Таким мнением поделились представители Роспотребнадзора. Об этом сообщил сайт aif.ru.

Однако, помимо воды специалисты порекомендовали пить в жару зеленый чай и натуральные соки. Наиболее подходящими станут сок из сельдерея или лимонный сок. Лучше всего разводить их с водой в пропорции 1:10, написал «Царьград».

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Утолить жажду также можно слегка подсоленной водой, минеральной щелочной водой, молочнокислыми напитками, витаминизированными напитками и кислородно-белковыми коктейлями.