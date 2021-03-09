Роспотребнадзор объяснил, как правильно выбирать продукты к Масленице

Специалисты Роспотребнадзора рассказали, на что нужно обращать внимание при выборе продуктов к Масленице. Например, температура хранения некоторых молочных продуктов не должна превышать +6 градусов.

Как правило, в праздничную неделю готовят блины, сырники и пироги.

«При выборе творога и сметаны надо обратить внимание на условия их хранения и маркировку. Температура хранения не должна быть выше +6 градусов. В составе творога и сметаны не должно быть ничего, кроме молока и закваски», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Также ни в коем случае нельзя покупать молочные продукты с истекшим сроком годности. Все дело в том, что в них накапливаются микроорганизмы и токсины, способные вызвать пищевое отравление. Термическая обработка не всегда позволяет избавиться от них. Поэтому дату изготовления нужно проверять перед покупкой.

При хранении муки важно соблюдать условия, указанные производителем на этикетке. Чтобы тесто было лучше, муку перед замесом нужно просеять. Понять, что мука испортилась, можно по кислому или затхлому запаху.

Что касается замороженных ягод, то не стоит покупать продукт, который слипся в один большой ледяной комок. Также нужно с осторожностью относиться к ягодам, которые продаются в режиме самообслуживания. В такие холодильники могут попасть микроорганизмы, выделяющиеся при чихании и кашле.

Сотрудники ведомства посоветовали не покупать мясо у случайных торговцев, стороной также лучше обходить торговые точки вдоль дороги или размещенные непосредственно в автомобилях. А еще любые блюда из мяса нужно подвергать достаточной термической обработке.