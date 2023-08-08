Интересное 08 августа 2023, 19:50 Роспотребнадзор дал советы по выбору школьной формы

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Приближается осень, а это значит, что настала пора собирать детей в школу. В Роспотребнадзоре рассказали, как выбрать качественную форму. Об этом сообщил «ФедералПресс».

На форме необходимо искать единый знак Таможенного союза. Данная маркировка говорит о том, что товар произвели по техрегламенту. При выборе одежды важно учитывать функциональность и легкость одежды, удобный крой.

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«Одежда не должна ограничивать движения ребенка, нарушать физиологические функции кожи», — отметили в ведомстве.