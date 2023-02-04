Интересное 04 февраля 2023, 17:45 Роскосмос украсил ракету в честь Сталинградской битвы Роскосмос показал ракету «Союз-2.1а», украшенную в честь Сталинградской битвы Роскосмос

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Роскосмос продемонстрировал ракету «Союз-2.1а», украшенную в честь 80-летия Сталинградской битвы. Фотографию разместили в Telegram-канале государственной корпорации.

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На корпус ракеты нанесли изображение монумента «Родина-мать зовет!», логотип фонда социальных проектов «Наследие», герб Волгоградской области и рисунки детей о Волгограде.

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Сборку ракеты завершили 4 февраля на Байконуре. Ее запуск наметили на 09:15 по Москве 9 февраля. Ракета отправит к Международной космической станции грузовой корабль «Прогресс МС-22».

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Ранее в Волгограде предоставили предварительный вариант дизайна украшения ракеты, однако не уточняли, какой именно она будет.

Сталинградская битва прошла с 17 июля 1942 года по 2 февраля 1943 года. По количеству участников, длительности и размаху она стала одной из самых крупных в Великой Отечественной войне. Сражение ознаменовало собой коренной перелом в войне и стало предвестником победы СССР над фашистской Германией.