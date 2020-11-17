Роскосмос планирует отправить первую группу туристов на МКС в декабре 2021 года

Первую группу космических туристов могут отправить на МКС на корабле «Союз» уже в декабре 2021 года. Они пробудут на станции 12 суток.

Полет назначен на 8 декабря 2021 года. Он внесен в программу, разработанную ракетно-космической корпорацией «Энергия». Выдержки из документа приводит РИА «Новости».

На борт космического корабля «Союз МС-20» смогут попать два туриста. Управлять полетом будет российский командир-космонавт. Корабль стартур с Байконура. Возвращение на Землю запланировано на 20 декабря.

Пока не известно, кто именно из опытных космонавтов будет управлять кораблем. Но уже тренируются Александр Мисуркин и Сергей Прокопьев. Не названы также и имена туристов. Компания-оператор Space Adventures пообещала, что раскроет общественности личности космических путешественников в январе следующего года.

Американская Space Adventures — первая компания, которая начала возить туристов на «Союзах» в космос. С 2001 по 2009 по контрактам корпорации на МКС слетали семь человек. За десять суток в космосе в разные годы нужно было заплатить от 20 до 50 миллионов долларов.