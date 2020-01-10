Роскосмос опубликовал снимки Анапы, Геленджика, Новороссийска и Краснодара с МКС

Фотографии городов сделал в ночное время с околоземной орбиты, с высоты 420 километров, космонавт Олег Кононенко. Он работал на МКС в 2018 году.

Кроме четырех городов российского юга, на снимках оказались Москва, Санкт-Петербург, Ангарск, Астрахань, Владивосток, Волгоград, Волжский, Иркутск, Оренбург, Самара, Саратов и Тверь.