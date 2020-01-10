10 января 2020, 01:16
Роскосмос опубликовал снимки Анапы, Геленджика, Новороссийска и Краснодара с МКС
В начале января Роскосмос поделился в Facebook снимками российских городов, сделанными с орбиты, об этом сообщил портал «Юга.ру».
Фотографии городов сделал в ночное время с околоземной орбиты, с высоты 420 километров, космонавт Олег Кононенко. Он работал на МКС в 2018 году.
Кроме четырех городов российского юга, на снимках оказались Москва, Санкт-Петербург, Ангарск, Астрахань, Владивосток, Волгоград, Волжский, Иркутск, Оренбург, Самара, Саратов и Тверь.