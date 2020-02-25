Росконтроль выбрал самое вкусное молоко

Были проверены следующие бренды: «Простоквашино», «Вологодское лето», «Сарафаново», «Молоко нашей дойки», «Ашан», Billa и «Домик в деревне».

Самым лучшим было признано молоко «Простоквашино». Также рекомендованы к употреблению «Молоко нашей дойки» и «Ашан». Во всей остальное продукции специалисты выявили кормовой привкус. По количество полезных микроэлементов — кальция и лактозы — лидируют Billa и «Домик в деревне».