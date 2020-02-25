    25 февраля 2020, 12:32

    Росконтроль выбрал самое вкусное молоко

    Дарья Морозова

    Росконтроль проверил молоко семи разных российских брендов и выбрал самое лучшее. В экспертизе участвовала продукция с жирностью 2,5%. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на сайт ведомства.
    Росконтроль выбрал самое вкусное молоко

    Были проверены следующие бренды: «Простоквашино», «Вологодское лето», «Сарафаново», «Молоко нашей дойки», «Ашан», Billa и «Домик в деревне».

    Самым лучшим было признано молоко «Простоквашино». Также рекомендованы к употреблению «Молоко нашей дойки» и «Ашан». Во всей остальное продукции специалисты выявили кормовой привкус. По количество полезных микроэлементов — кальция и лактозы — лидируют Billa и «Домик в деревне».