Росконтроль проверил оливки и назвал лучшие марки

В эксперименте участвовали марки: Bonduelle, Iberica, Maestro de Oliva, ITLV и Ideal. Ни в одной из них не нашли пестицидов и консервантов или опасного количества токсинов.

Основным нарушением стало количество продукции в банке: по ГОСТу она должна быть заполнена на 50%. Больше всего оливок оказалось в банке Maestro de oliva — 44%, меньше в Ideal — 34%.

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