18 февраля 2020, 12:36
Росконтроль проверил оливки и назвал лучшие марки
Росконтроль провел проверку оливок без косточек пяти разных брендов. Во всех них соли оказалось даже меньше, чем допускает стандарт. Об этом сообщил портал «Русская планета».
В эксперименте участвовали марки: Bonduelle, Iberica, Maestro de Oliva, ITLV и Ideal. Ни в одной из них не нашли пестицидов и консервантов или опасного количества токсинов.
Основным нарушением стало количество продукции в банке: по ГОСТу она должна быть заполнена на 50%. Больше всего оливок оказалось в банке Maestro de oliva — 44%, меньше в Ideal — 34%.
Все образцы рекомендованы экспертами к покупке