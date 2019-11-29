Росконтроль нашел кишечную палочку в приправе для плова

Для исследования в лабораторию доставили образцы приправ брендов: Maggi, Kamis, «Маркет Перекресток», Cykoria, Kotanyi, «Приправыч», Коллекция приправ и «Волшебное дерево».

Порошкообразный внешний вид и пряный запах соответствовали ожиданиям экспертов от рецептурного состава смесей. Однако при детальном изучении не все производители оказались добросовестными.

В смеси от компании «Приправыч» обнаружилась кишечная палочка. В приправе Cykoria выявили небольшое количество кукурузной муки, наличие которой также является нарушением.

Все образцы, кроме Cykoria и «Приправыч», на сайте Росконтроля рекомендовали к покупке.