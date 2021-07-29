Роскачество: солнцезащитный крем способен вызывать раздражение

Специалисты проверили качество солнцезащитных кремов с самым высоким фактическим SPF, от 58 до 66. Для исследования было выбрано более 20 образцов. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на сайт Роскачества.

При детальном изучении выяснилось, что все выбранные образцы вызывают раздражение на коже. В качестве исследования были представлены марки из России, Франции, Кореи, Белоруссии и Германии. Среди них имелась как бюджетная продукция за 135 рублей, так и премиум-класса за 5000 рублей.

Роскачество сообщает, что практически все образцы не прошли испытания по кожно-раздражающему действию. Они способны вызывать покраснение после нескольких часов использования, а компоненты двух кремов и вовсе негативно влияют на клетки эпителия.

Вероятнее всего, что природные составляющие вызывают такие реакции. При этом от ультрафиолета хорошо защищают все отобранные средства, заключили в Роскачестве.