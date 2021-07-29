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    29 июля 2021, 12:29

    Роскачество: солнцезащитный крем способен вызывать раздражение

    Оксана Лавнюженко

    Специалисты проверили качество солнцезащитных кремов с самым высоким фактическим SPF, от 58 до 66. Для исследования было выбрано более 20 образцов. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на сайт Роскачества.

    Роскачество: солнцезащитный крем способен вызывать раздражение

    При детальном изучении выяснилось, что все выбранные образцы вызывают раздражение на коже. В качестве исследования были представлены марки из России, Франции, Кореи, Белоруссии и Германии. Среди них имелась как бюджетная продукция за 135 рублей, так и премиум-класса за 5000 рублей.

    Роскачество сообщает, что практически все образцы не прошли испытания по кожно-раздражающему действию. Они способны вызывать покраснение после нескольких часов использования, а компоненты двух кремов и вовсе негативно влияют на клетки эпителия.

    Вероятнее всего, что природные составляющие вызывают такие реакции. При этом от ультрафиолета хорошо защищают все отобранные средства, заключили в Роскачестве.