Роскачество перечислило лучшие розовые вина российского производства

По мнению Роскачества, розовое вино нормального качества может стоить менее 400 рублей за бутылку. В исследовании этого года эксперты оценили 26 образцов розовых вин.

Эксперты исследовали вина 20 торговых марок. Наибольшее количество вин в исследовании представляли регионы Краснодарского края — Таманский полуостров, Новороссийск — 11 торговых марок. Следом за ним расположился в «региональном зачете» — Крым и Севастополь — туда вошло аж пять торговых марок, сообщило Роскачество.

«Высокие позиции в рейтинге заняли вполне доступные по своей цене розовые вина. Лишь одно из вин в десятке лучших стоит более 700 рублей, а две первые позиции крупных производителей с Таманского полуострова можно приобрести по цене от 250 до 400 рублей», — отмечается в исследовании.

Роскачество отметило, что в сравнении с прошлым годом выросла доля вин, получивших оценку более 81 балла. Если в прошлом году розовых вин такого уровня было лишь четыре, сейчас отметили уже 10 наименований. Также все вина показали уровень не ниже планки качества в 71 балл.

Наиболее высокое качество, по данным организации, продемонстрировали сухие розовые вина, которые заняли в списке места с первого по восьмое. Большинство лидирующих позиций досталось винодельням, расположенным на Таманском полуострове региона Кубани.

Первую строчку в исследовании заняло вино Chateau Tamagne Fleurs Du Sud компании «Кубань вино», на втором месте авторское вино Каберне Фран от бренда Fanagoria, на третьем — «Высокий берег Цвайгельт».

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