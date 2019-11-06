Роскачество назвало лучшую марку зефира
Роскачество провело исследование 26 известных марок ванильного зефира, сообщил сайт «Русская планета».
Всего зефир проверили по 179 критериям. Главным показателем стала доля фруктового сырья. По ГОСТу, его содержание не должно быть меньше 11%. Семь из 26 производителей не достигли этого минимума.
Зефир 12 марок содержал диоксид серы. Этот ингредиент не запрещен к использованию, однако является аллергеном.
Проверка показала, что лучшим по качеству оказался зефир марки «Нева». Второе место занял бренд «Первый Бобруйский», а третье — «Сладкие истории».
Как сообщила газета «Известия», самое низкое качество оказалось у зефира марок «365 дней», Aro и «Красная цена». В них оказалось низким содержание фруктового сырья, а также не заявленные консерванты.