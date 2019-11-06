Роскачество назвало лучшую марку зефира

Всего зефир проверили по 179 критериям. Главным показателем стала доля фруктового сырья. По ГОСТу, его содержание не должно быть меньше 11%. Семь из 26 производителей не достигли этого минимума.

Зефир 12 марок содержал диоксид серы. Этот ингредиент не запрещен к использованию, однако является аллергеном.

Проверка показала, что лучшим по качеству оказался зефир марки «Нева». Второе место занял бренд «Первый Бобруйский», а третье — «Сладкие истории».

Как сообщила газета «Известия», самое низкое качество оказалось у зефира марок «365 дней», Aro и «Красная цена». В них оказалось низким содержание фруктового сырья, а также не заявленные консерванты.