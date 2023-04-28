Интересное 28 апреля 2023, 13:57 Роскачество нашло нарушения в половине бюджетного коньяка

Читать 360tv в

Половина проверенного коньяка эконом-класса является фальсификатом. К такому заключению пришли специалисты Роскачества в ходе проверок, сообщил ТАСС.

Отмечается, что массовые нарушения были выявлены в коньяке стоимостью до 920 рублей. В исследованиях приняли участие 23 марки спиртного, только 11 из них полностью соответствовали требованиям ГОСТ.

Реклама

Как сообщила Teleprogramma.pro, коньячную продукцию оценивали профессиональные эксперты-дегустаторы.