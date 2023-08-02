Интересное 02 августа 2023, 23:07 Роскачество напомнило, что нерастраченные дни отпуска можно перенести на следующий год

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Не потраченные дни отпуска по договоренности с работодателем можно перенести на следующий год. Об этом сообщил RT со ссылкой на пресс-службу Роскачества.

По словам представителей ведомства, работодатель не имеет права не предоставлять отпуск два года подряд. Это запрещено Трудовым кодексом.

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«Поэтому потратить какие-то дни все равно придется. Другой вопрос, что от новых 28 дней тоже могут какие-то „остаться“ — и их можно будет перенести еще на год», — отметили в Роскачестве.

Если человек решил уволиться до того, как сходил в отпуск, можно потребовать компенсацию за эти дни, уточнил телеканал «Звезда».