Роскачество рассказало, по каким критериям лучше выбирать яблоки

Эксперты Роскачества рассказали, как выбрать вкусные и свежие яблоки. Об этом сообщили «Аргументы и факты» со ссылкой на официальный сайт ведомства.

Эксперты отметили, что при покупке яблок важно учитывать целостность плодов. Яблоки должны быть чистым и крепким на ощупь, а также обладать сухой поверхностью. Плоды не должны быть покрыты морщинами и другими следами увядания. При этом темные пятна и белый налет свидетельствуют о низком качестве яблок.

Специалисты рассказали, что механические повреждения на растениях не несут вреда для здоровья. У свежего яблока не должно быть постороннего неприятного запаха и странного привкуса. При этом поврежденные насекомыми плоды также не стоит употреблять в пищу.

Представители Роскачества отметили, что в яблоках не накапливаются нитраты и радиация. Вредные компоненты могут скопиться в корнях растений, однако они не попадают в сами фрукты. Радионуклиды также могут быть только в почве. Специалисты отметили также, что современные яблоки не содержат ГМО, так как современные сорта не нуждаются в улучшениях.

Обработанные воском фрукты также не несут угрозы. Сам по себе он не опасен для организма. Тем более воск легко смыть теплой водой.