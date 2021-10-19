Психологи назвали главный секрет крепких романтических отношений

Психологи из Бизнес-школы Колумбийского университета (США), что является обязательным элементом удачных романтических отношений. По их словам, людей объединяет чувство общей реальности. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на Journal of Personality and Social Psychology.

Специалисты отметили, что гораздо важнее не то, как партнеры воспринимают друг друга, а то, какие у них взгляды на мир. Для крепких отношений представления возлюбленных должны совпадать.

«Вам знакомо чувство, когда вы начинаете разговор с незнакомцем и сразу же можете продолжить мысли друг друга, начинаете сплетничать между собой? Или когда вы смотрите на близкого человека на другом конце комнаты посреди мероприятия и знаете, что он чувствует тоже самое?» — заявила исследователь Майя Россиньяк-Милон.

Специалисты подчеркнули, что люди, которые имеют общие взгляды на те или иные вопросы, ощущают себя гораздо ближе друг к другу, чем ко всем остальным людям.