29 апреля 2023, 00:35
Роллердром возведут в Губкинском
В Губкинском Ямало-Ненецкого автономного округа возведут роллердром. Он будет находиться в 14-м микрорайоне. Об этом сообщил «Север-Пресс» со ссылкой на Telegram-канал главы города Андрея Гаранина.
Строители уже начали монтаж роллердрома. Также в городском парке культуры и отдыха «Юбилейный» обустроят площадку для картинг-трассы.
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Власти города обустроили пространства для игр и развития детей. Сейчас они заняты подготовкой мест для досуга молодежи.
Строительство
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